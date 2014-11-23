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    ​Экс-премьер Португалии Жозе Сократеш задержан в аэропорту

    Он был задержан полицией в аэропорту Лиссабона, когда прилетел из Парижа

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Португалии Жозе Сократеш был задержан полицией в аэропорту Лиссабона, когда он прилетел из Парижа.

    Как передает Report, основанием послужил ордер генпрокуратуры, которая подозревает Сократеша в причастности к уклонению от уплаты налогов, легализации преступно нажитых средств и коррупции.

    Помимо самого экс-премьера по данному делу проходят еще 3 человека.

    Поводом для начала расследования стали денежные переводы неизвестного происхождения и банковские операции. В расследовании громкого дела участвуют сотрудники Генеральной прокуратуры, МВД Португалии, таможенная и налоговая службы страны. Социалист Сократеш руководил правительством с 2005 по 2011 годы. 

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