​Экс-премьер Португалии Жозе Сократеш задержан в аэропорту

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Португалии Жозе Сократеш был задержан полицией в аэропорту Лиссабона, когда он прилетел из Парижа.

Как передает Report, основанием послужил ордер генпрокуратуры, которая подозревает Сократеша в причастности к уклонению от уплаты налогов, легализации преступно нажитых средств и коррупции.

Помимо самого экс-премьера по данному делу проходят еще 3 человека.

Поводом для начала расследования стали денежные переводы неизвестного происхождения и банковские операции. В расследовании громкого дела участвуют сотрудники Генеральной прокуратуры, МВД Португалии, таможенная и налоговая службы страны. Социалист Сократеш руководил правительством с 2005 по 2011 годы.