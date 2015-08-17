​Экс-премьера Ирака назвали виновным в сдаче Мосула

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Ответственность за захват иракского города Мосул боевиками джихадистской группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в прошлом году лежит на экс-премьере Ирака Нури Малики и тридцати других высокопоставленных фигурах.

Как передает Report, об этом говорится в результатах расследования, которое в воскресенье представили парламенту страны.

Спикер палаты сообщил, что результаты расследования будут переданы генеральному прокурору.

Джихадисты из радикальной группировки ИГИЛ захватили Мосул в июне прошлого года. Контроль над вторым по величине городом в Ираке позволил ИГИЛ начать продвижение на север и запад страны. В итоге ИГИЛ захватил почти треть иракской территории.

Мосул до сих пор остается под контролем террористов.