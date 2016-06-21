Экс-премьер Молдовы упал в обморок на суде

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Возобновившийся cегодня в Молдове суд над бывшим премьером Владимиром Филатом был прерван после того, как обвиняемый в коррупции политик потерял сознание на скамье подсудимых, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Филат, которого доставили на заседание под усиленной охраной спецназовцев в масках, уже третью неделю продолжает голодовку с требованием сделать процесс над ним открытым.

Филат уже восьмой месяц находится в тюрьме. Его арест привел к распаду правящего в Молдавии с 2009 года "Альянса за европейскую интеграцию". Он отвергает обвинения в свой адрес, призывая своих сторонников добиваться открытого судебного процесса.