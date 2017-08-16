Экс-премьер Кении обжалует итоги президентских выборов в Верховном суде

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Кении Раила Одинга заявил, что обратится в Верховный суд с жалобой на фальсификацию итогов президентских выборов, где он потерпел поражение от действующего главы государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мы решили обратиться в Верховный суд и представить миру сфабрикованные компьютерами властей результаты", - цитирует оппозиционного политика агентство.

На прошлой неделе в Кении прошли президентские выборы. По данным избиркома, действующий президент Ухуру Кениата победил на всеобщих выборах, набрав 54,27% голосов. Его соперник, бывший премьер-министр страны Раила Одинга, набрал 44,74% голосов. Таким образом, действующий президент был переизбран на второй пятилетний срок.