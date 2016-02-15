Экс-премьер Израиля Ольмерт сел в тюрьму за взяточничество

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сел в тюрьму, но продолжает настаивать на своей невиновности в коррупционных преступлениях, которые оборвали его политическую карьеру и зарезервировали место в истории страны как первого главы правительства, попавшего за решетку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Израильские телеканалы в прямом эфире показали прибытие 70-летнего экс-политика в тюрьму "Маасиягу" в небольшом городе Рамле под Тель-Авивом. Два джипа остановились перед воротами, из одного из них вышел Ольмерт. Он проследовал внутрь здания, оставив снаружи охранников из Общей службы безопасности. С этой минуты ответственность за его охрану переходит от спецслужб к персоналу управления тюрем.

В "Маасиягу" Ольмерту предстоит провести 19 месяцев, хотя срок наказания может еще измениться. К полутора годам его приговорили за получение взяток в обмен на содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме. Еще месяц суд добавил за попытки помешать следствию: Ольмерт сознался в том, что уговаривал главу своей канцелярии Шулу Закен молчать на допросах про криминальные эпизоды, которые относятся к периоду его работы на посту столичного градоначальника.

Отбывать наказание Ольмерт будет в особом "блоке номер 10". Он предназначен для заключенных, которых по тем или иным причинам нельзя содержать вместе с обычным тюремным контингентом.

Перед тем, как отправиться за решетку, Ольмерт распространил видеообращение, в котором говорил об уважении к решениям судов, израильской демократии, но отрицал причастность к взяточничеству.

Из-за коррупционных скандалов Ольмерт подал в отставку в сентябре 2008 года, но продолжал исполнять обязанности главы кабинета до марта 2009, когда его сменил нынешний премьер Биньямин Нетаньяху.