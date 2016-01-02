Экс-премьер Ирака: казнь ан-Нимра приведет к краху саудовских властей

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Бывший глава правительства Ирака и лидер крупнейшей коалиции в парламенте страны "Государство закона" Нури аль-Малики назвал казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии террористическим актом и предположил, что она повлечет за собой крах саудовской королевской семьи, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, приговоренный к высшей мере наказания в 2014 году.

"Мы осуждаем этот отвратительный террористический акт, резко осуждаем подобные действия, провоцирующие межконфессиональную рознь. Мы подтверждаем, что преступление саудовских властей приведет к их свержению, как привела к свержению режима Саддама (Хусейна) преступная казнь мученика (Мухаммеда Бакира) ас-Садра", — говорится в заявлении аль-Малики на официальной странице в Facebook.

Иракские власти арестовали Мохаммеда Бакира Садра в 1980 году за революционные призывы последовать иранскому примеру и установить в стране шиитское теократическое правление. Он был расстрелян вместе с сестрой Аминой в феврале того же года.