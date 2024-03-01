Экс-посол США в Боливии признался в шпионаже на Кубу

Бывший американский посол в Боливии Мануэль Роча согласился признать свою вину в работе тайным агентом на кубинское правительство.

Бывший американский посол в Боливии Мануэль Роча согласился признать свою вину в работе тайным агентом на кубинское правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC​​​​​​.

73-летний Роча сообщил в четверг федеральному судье, что признает себя виновным в сговоре с целью работы агентом на иностранное правительство. Как сообщил NBC его адвокат, приговор уже согласован, но его детали, в том числе срок лишения свободы, не разглашаются.

Минюст США предъявил Роче обвинения 4 декабря 2023 года. По словам генерального прокурора, это "одно из самых масштабных и продолжительных проникновенней иностранного агента в правительство Соединенных Штатов".

Утверждалось, что Роча работал на кубинское правительство на протяжении более 40 лет.