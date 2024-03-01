О нас

Экс-посол США в Боливии признался в шпионаже на Кубу

Экс-посол США в Боливии признался в шпионаже на Кубу Бывший американский посол в Боливии Мануэль Роча согласился признать свою вину в работе тайным агентом на кубинское правительство.
Другие страны
1 марта 2024 г. 01:58
Экс-посол США в Боливии признался в шпионаже на Кубу

Бывший американский посол в Боливии Мануэль Роча согласился признать свою вину в работе тайным агентом на кубинское правительство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC​​​​​​.

73-летний Роча сообщил в четверг федеральному судье, что признает себя виновным в сговоре с целью работы агентом на иностранное правительство. Как сообщил NBC его адвокат, приговор уже согласован, но его детали, в том числе срок лишения свободы, не разглашаются.

Минюст США предъявил Роче обвинения 4 декабря 2023 года. По словам генерального прокурора, это "одно из самых масштабных и продолжительных проникновенней иностранного агента в правительство Соединенных Штатов".

Утверждалось, что Роча работал на кубинское правительство на протяжении более 40 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi