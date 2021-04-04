Экс-наследный принц Иордании заявил, что помещен под домашний арест

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства.
"Меня навестил начальник генерального штаба иорданских вооруженных сил этим утром, который проинформировал, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними, поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля", - отметил Хамза бен Хусейн. При этом, по словам принца, его лично не обвинили в критических замечаниях в адрес представителей власти.
В то же время бывший наследник престола своем видеообращении прямо указал на недостатки в работе правительства. "Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и становились все очевиднее", - сказал он. Принц добавил, что ситуация "достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами".
Отметим, что 40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.