Экс-наследный принц Иордании заявил, что помещен под домашний арест

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства.

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила BBC, ссылаясь на сделанную им видеозапись, полученную от адвоката экс-наследника престола.

"Меня навестил начальник генерального штаба иорданских вооруженных сил этим утром, который проинформировал, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними, поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля", - отметил Хамза бен Хусейн. При этом, по словам принца, его лично не обвинили в критических замечаниях в адрес представителей власти.

В то же время бывший наследник престола своем видеообращении прямо указал на недостатки в работе правительства. "Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и становились все очевиднее", - сказал он. Принц добавил, что ситуация "достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами".

Отметим, что 40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.