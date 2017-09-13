Экс-модель назначена директором по связям Белого дома

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ 28-летняя Хоуп Хикс, исполнявшая обязанности директора по связям с общественностью Белого дома, стала работать в этой должности постоянно, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Хикс - давняя помощница Трампа и уже четвертый человек, который назначен на эту должность с момента его избрания президентом США. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в этой роли всего 10 дней.

Ранее Хикс была директором по стратегическим коммуникациям президента, а до того - пресс-секретарем его избирательного штаба. Считается, что она - одна из его самых надежных помощников.

В прошлом Хикс работала моделью, в частности у Ральфа Лорена, а позже занимала должность пресс-атташе модного дома Иванки Трамп.