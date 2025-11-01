Экс-министр экономики Кубы обвиняется в шпионаже и коррупции
- 01 ноября, 2025
- 10:11
Экс-министр экономики Кубы Алехандро Хиль обвиняется в шпионаже.
Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.
Обвинение было предъявлено в рамках одного из крупнейших коррупционных скандалов на Кубе, получивших широкую огласку.
"Экс-министр обвиняется в преступлениях, связанных со шпионажем, действиями, наносящими ущерб экономической деятельности, хищением, взяточничеством", - цитирует Reuters заявление генпрокурора.
Среди других перечисленных обвинений - фальсификация официальных документов, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, нарушение правил обращения с секретными документами, а также кража и повреждение документов или других предметов, находящихся на официальном хранении.
