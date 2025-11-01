Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Экс-министр экономики Кубы обвиняется в шпионаже и коррупции

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 10:11
    Экс-министр экономики Кубы обвиняется в шпионаже и коррупции

    Экс-министр экономики Кубы Алехандро Хиль обвиняется в шпионаже.

    Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

    Обвинение было предъявлено в рамках одного из крупнейших коррупционных скандалов на Кубе, получивших широкую огласку.

    "Экс-министр обвиняется в преступлениях, связанных со шпионажем, действиями, наносящими ущерб экономической деятельности, хищением, взяточничеством", - цитирует Reuters заявление генпрокурора.

    Среди других перечисленных обвинений - фальсификация официальных документов, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, нарушение правил обращения с секретными документами, а также кража и повреждение документов или других предметов, находящихся на официальном хранении.

