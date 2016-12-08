Экс-министр бюджета Франции приговорен к трем годам лишения свободы

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Экс-министр бюджета Франции Жером Каюзак, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, приговорен к трем годам лишения свободы

Об этом сообщает Report со ссылкой на France 24.

Процесс по делу экс-министра бюджета страны начался во Франции в сентябре.

Скандал вокруг Каюзака и его бывшей супруги Патрисии вспыхнул после того, как французское издание Mediapart в конце 2012 года сообщило, что он имел тайный счет в швейцарском банке UBS, средства с которого затем были переведены в Сингапур. Экс-министр сначала публично отрицал наличие счета, однако затем признал факт его существования и подал прошение об отставке, которое было удовлетворено.