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    Экс-министр бюджета Франции приговорен к трем годам лишения свободы

    Жером Каюзак имел тайный счет в швейцарском банке

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Экс-министр бюджета Франции Жером Каюзак, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, приговорен к трем годам лишения свободы

    Об этом сообщает Report со ссылкой на France 24.

    Процесс по делу экс-министра бюджета страны начался во Франции в сентябре.

    Скандал вокруг Каюзака и его бывшей супруги Патрисии вспыхнул после того, как французское издание Mediapart в конце 2012 года сообщило, что он имел тайный счет в швейцарском банке UBS, средства с которого затем были переведены в Сингапур. Экс-министр сначала публично отрицал наличие счета, однако затем признал факт его существования и подал прошение об отставке, которое было удовлетворено.

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