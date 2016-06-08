Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон победила на первичных выборах в штате Нью-Джерси

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон победила на первичных выборах (праймериз), состоявшихся в штате Нью-Джерси. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким прогнозом выступил телеканал Fox News.

В борьбе за голоса 142 делегатов бывшей первой леди в этом штате противостоял сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Демократы во вторник провели первичные выборы в штатах Калифорния, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Южная Дакота а в Северной Дакоте - собрания партийных активистов (кокусы). По итогам праймериз и кокусов в шести штатах распределяются в целом голоса 806 делегатов, которые поедут на национальный съезд в Филадельфию (штат Пенсильвания) 25-28 июля и вместе с коллегами из других штатов изберут официального кандидата на пост президента США от Демократической партии.

Для Клинтон исход праймериз во вторник не играет принципиально важного значения. Бывшая первая леди заранее гарантировала свое выдвижение кандидатом в президенты США, заручившись поддержкой 2383 делегатов предстоящего съезда в Филадельфии. Ровно столько необходимо для утверждения ее кандидатуры.