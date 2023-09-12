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Экс-главу страховой компании КНР приговорили к казни за взятки на $45,7 млн

Экс-главу страховой компании КНР приговорили к казни за взятки на $45,7 млн Бывший председатель совета директоров одной из крупнейших в Китае страховых компаний China Life Insurance Ван Вэньбинь приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой приведения приговора в исполнение. Соответствующее решение вынес Народный суд средней
Другие страны
12 сентября 2023 г. 14:09
Экс-главу страховой компании КНР приговорили к казни за взятки на $45,7 млн

Бывший председатель совета директоров одной из крупнейших в Китае страховых компаний China Life Insurance Ван Вэньбинь приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой приведения приговора в исполнение. Соответствующее решение вынес Народный суд средней ступени города Цзинань (восточная провинция Шаньдун).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Бывший чиновник, возглавлявший еще и партийный комитет компании, был признан виновным в получении взяток, а также сокрытии активов за границей. В решении суда указывается, что после двухлетней отсрочки приговор в соответствии с законом будет изменен на пожизненное заключение без права на освобождение. Все личное имущество и активы Ван Вэньбиня также подлежат конфискации в пользу государства.

Ван Вэньбинь занимал различные государственные посты с 1997 по 2021 год. За это время напрямую или через третьих лиц он получил взяток на общую сумму в 325 млн юаней (45,7 млн долларов). Кроме того, он незаконно скрыл за границей порядка 56,42 млн юаней (7,9 млн долларов).

Обвинения бывшему чиновнику были предъявлены в январе 2023 года.

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