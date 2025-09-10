ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 17:49
    Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

    Представители движения Gen-Z, участвующие в антиправительственных протестах в Непале, призвали назначить бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки главой временного правительства страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным Khabarhub, она согласилась занять пост премьер-министра, что сделает ее первой женщиной во главе правительства Непала.

    Вопрос о назначении Карки протестующие намерены обсудить с начальником штаба армии Ашоком Радж Сигделом.

    Ранее премьер-министр Шарма Оли ушел в отставку после начала массовых митингов, участники которых обвиняют власти в коррупции и экономических проблемах.

    Сушила Карки известна как первая женщина, возглавившая Верховный суд Непала, и как борец с коррупцией в судебной системе. Ранее в соцсетях активно обсуждалась возможность назначения исполняющим обязанности премьера мэра Катманду Балендры Шаха, бывшего рэпера и музыканта, который поддержал протестное движение.

    Непал протесты женщина Сушила Карки

    Последние новости

    17:49

    Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-Астара

    Инфраструктура
    17:49

    Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

    Другие страны
    17:47

    Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

    В регионе
    17:43

    Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 года

    В регионе
    17:40

    Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер Ляйен

    Другие страны
    17:27

    Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуре

    В регионе
    17:21

    В Литве на заправке взорвались вагоны с газом

    Другие
    17:16

    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США

    Внешняя политика
    17:13

    В Непале из тюрем сбежали более 7,5 тысяч заключенных

    Другие страны
    Лента новостей