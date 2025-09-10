Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

Представители движения Gen-Z, участвующие в антиправительственных протестах в Непале, призвали назначить бывшего председателя Верховного суда Сушилу Карки главой временного правительства страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным Khabarhub, она согласилась занять пост премьер-министра, что сделает ее первой женщиной во главе правительства Непала.

Вопрос о назначении Карки протестующие намерены обсудить с начальником штаба армии Ашоком Радж Сигделом.

Ранее премьер-министр Шарма Оли ушел в отставку после начала массовых митингов, участники которых обвиняют власти в коррупции и экономических проблемах.

Сушила Карки известна как первая женщина, возглавившая Верховный суд Непала, и как борец с коррупцией в судебной системе. Ранее в соцсетях активно обсуждалась возможность назначения исполняющим обязанности премьера мэра Катманду Балендры Шаха, бывшего рэпера и музыканта, который поддержал протестное движение.