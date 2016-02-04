Экс-глава МВФ Стросс-Кан вошел в совет украинского банка

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан вошел в наблюдательный совет украинского банка, принадлежащего одному из богатейших бизнесменов Украины Виктору Пинчуку, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Должность в "Банке Кредит Днепр" Стросс-Кан занял с 1 февраля, сообщается на сайте финансового учреждения.

Виктор Пинчук считается обладателем состояния в 1,4 млрд. долларов. Он женат на дочери бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Вместе со Стросс-Каном в наблюдательный совет банка вошли другие известные экономисты, в частности француз Жан-Пьер Сальтьель и швед Андерс Ослунд (много пишущий и рассуждающий о России и Украине).

Стросс-Кан ушел с поста главы МВФ в мае 2011 года, через несколько дней после того, как был арестован в США по подозрению в изнасиловании горничной в отеле.

Позже уголовное дело против него было прекращено. Стросс-Кан и горничная предъявили друг другу гражданские иски, но впоследствии заключили мировое соглашение.