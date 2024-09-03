Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Бывший глава МИД Японии, а ныне действующий генсек Кабмина страны Ёсимаса Хаяси официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет следующим премьер-министром страны.

Бывший глава МИД Японии, а ныне действующий генсек Кабмина страны Ёсимаса Хаяси официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который станет следующим премьер-министром страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам Хаяси объявил на пресс-конференции в Токио.

"Я принял решение выдвигаться на пост председателя Либерально-демократической партии", - отметил он. Хаяси также подчеркнул, что в случае избрания приложит все усилия для восстановления доверия к партии и ее членам, подорванного скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности. Он также в очередной раз принес извинения от лица партии за этот скандал.

Хаяси был главой МИД с ноября 2021 года по сентябрь 2023 года. Он считается одним из близких соратников действующего премьер-министра Фумио Кисиды.