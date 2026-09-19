Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Экс-глава МЧС Кыргызстана Ажикеев арестован решением суда

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 18:25
    Экс-глава МЧС Кыргызстана Ажикеев арестован решением суда

    Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев арестован на два месяца на время следствия.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, данное решение вынес Первомайский районный суд Бишкека по ходатайству следователя Военной прокуратуры.

    Отмечается, что Ажикееву предъявлено обвинение по статье 337 часть 4 (злоупотребление должностным положением, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Киргизии. Бывший чиновник был задержан накануне.

    Ранее Военная прокуратура выявила нарушения при строительстве служебно-бытового здания на территории метеостанции "Байтик". Оно было возведено в водоохранной зоне, где строительство запрещено. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.

    Бообек Ажикеев МЧС Кыргызстана
    Qırğızıstanın sabiq fövqəladə hallar naziri iki ay müddətinə həbs edilib

    Последние новости

    21:14

    Ричард Гренелл: Американская журналистика мертва

    Другие страны
    21:02

    В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    20:55

    В Канаде при наезде автомобиля на толпу пострадали шесть человек

    Другие страны
    20:42

    Грузинский политолог: Новые реалии в Карабахе важны для мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:32
    Фото

    В Нахчыване состоялся очередной прием граждан полномочным представителем президента Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:32
    Фото

    Азербайджанские боксеры завоевали три медали на турнире в Казахстане

    Индивидуальные
    20:16

    Генерал Бундесвера Бройер избран главой Военного комитета НАТО

    Другие страны
    20:07

    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Другие страны
    20:05

    Азербайджанские шахматисты сыграли вничью с Чехией на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    Лента новостей