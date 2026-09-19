Экс-глава МЧС Кыргызстана Ажикеев арестован решением суда

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев арестован на два месяца на время следствия.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, данное решение вынес Первомайский районный суд Бишкека по ходатайству следователя Военной прокуратуры.

Отмечается, что Ажикееву предъявлено обвинение по статье 337 часть 4 (злоупотребление должностным положением, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Киргизии. Бывший чиновник был задержан накануне.

Ранее Военная прокуратура выявила нарушения при строительстве служебно-бытового здания на территории метеостанции "Байтик". Оно было возведено в водоохранной зоне, где строительство запрещено. Государству причинен ущерб в особо крупном размере.