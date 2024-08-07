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Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию

Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа, несмотря на ордер на его арест.
Другие страны
7 августа 2024 г. 16:17
Экс-глава Каталонии объявил о возвращении в Испанию

Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться к 8 августа, несмотря на ордер на его арест.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил в соцсети "Х".

"Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты об избрании следующего главы Женералитата (правительства региона). Я должен быть там, и я хочу быть там", - отметил он.

На этой неделе в парламенте автономного сообщества будут проходить дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост лидера региона.

В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и партией каталонских республиканцев ERC. Закон об амнистии вызвал резкую критику среди многих испанцев. Этот закон амнистирует деяния, связанные с опросом о политическом будущем Каталонии, который прошел 9 ноября 2014 года и считается альтернативой полномасштабному референдуму о независимости региона, и референдумом 1 октября 2017 года.

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Версия на английском языке Fugitive ex-Catalan leader plans return to Spain despite threat of arrest over failed secession bid

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