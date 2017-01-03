Экс-глава Гонконга не признал своей вины

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Бывший глава администрации Гонконга Дональд Цанг, подозреваемый в коррупции, не признал свою вину на суде, который начался во вторник, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Дональд Цанг возглавлял администрацию Гонконга с 2005 по 2012 годы. Его подозревают в незаконном использовании денежных средств правительства на аренду и ремонт жилья в Шэньчжэне. В СМИ появлялись сообщения, что экс-глава Гонконга якобы совершает поездки на частных самолетах и яхтах за счет казны, однако сам Цанг настаивает, что платил за них по рыночной цене.

Во вторник состоялось первое судебное заседание, на котором Цанг заявил, что полностью невиновен. Отмечается, что заседания суда продлятся 20 дней.

Максимальное наказание по всем трем обвинениям против Дональда Цанга предусматривает штраф в размере 500 тысяч гонконгских долларов (примерно 64,5 тысячи долларов США) и лишение свободы на семь лет.