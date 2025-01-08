О нас

Экс-глава Бразилии попросил вернуть ему паспорт для посещения инаугурации Трампа

Экс-глава Бразилии попросил вернуть ему паспорт для посещения инаугурации Трампа Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попросил вернуть изъятый судом паспорт, чтобы посетить инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа.
Другие страны
8 января 2025 г. 20:58
Экс-глава Бразилии попросил вернуть ему паспорт для посещения инаугурации Трампа

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попросил вернуть изъятый судом паспорт, чтобы посетить инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом Болсонару написал в соцсети Х.

"Мой адвокат Паулу Буэну уже направил судье Алешандри ди Морайсу ходатайство о возвращении мне паспорта, чтобы я мог присутствовать на этом важном историческом событии", - написал он.

Напомним, что в ноябре 2024 Трамп пригласил Болсонару на свою инаугурацию, но у того могут быть сложности при попытке покинуть Бразилию, поскольку его паспорт изъят судом. Болсонару подозревают в причастности к попытке переворота в Бразилии в январе 2023 года после вступления в должность президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: США объявят о новом пакет военной помощи Украине в $500 млн
СМИ: США объявят о новом пакет военной помощи Украине в $500 млн
8 января 2025 г. 20:28
Лидеры Греции, Кипра и Египта договорились усилить сотрудничество в энергетике
Лидеры Греции, Кипра и Египта договорились усилить сотрудничество в энергетике
8 января 2025 г. 19:59
Глава МИД Италии посетит Дамаск 10 января
Глава МИД Италии посетит Дамаск 10 января
8 января 2025 г. 19:46
В переходной команде Трампа исключили применение военной силы против Панамы
В переходной команде Трампа исключили применение военной силы против Панамы
8 января 2025 г. 19:34
Армия Израиля сообщила о новом ракетном обстреле юга страны из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о новом ракетном обстреле юга страны из сектора Газа
8 января 2025 г. 18:41
СМИ: Главы МИД Франции, ФРГ и Польши посетят США после инаугурации Трампа
СМИ: Главы МИД Франции, ФРГ и Польши посетят США после инаугурации Трампа
8 января 2025 г. 18:33
Власти Японии бьют тревогу из-за кибератак, связанных с Китаем
Власти Японии бьют тревогу из-за кибератак, связанных с Китаем
8 января 2025 г. 18:10
Министр: 25-е заседание Рамштайн может стать последним в таком формате
Министр: 25-е заседание "Рамштайн" может стать последним в таком формате
8 января 2025 г. 17:57
ВС Нигерии уничтожили 34 боевика на северо-востоке страны
ВС Нигерии уничтожили 34 боевика на северо-востоке страны
8 января 2025 г. 17:54
Выборы президента Польши пройдут 18 мая
Выборы президента Польши пройдут 18 мая
8 января 2025 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi