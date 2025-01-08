Экс-глава Бразилии попросил вернуть ему паспорт для посещения инаугурации Трампа

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попросил вернуть изъятый судом паспорт, чтобы посетить инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попросил вернуть изъятый судом паспорт, чтобы посетить инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом Болсонару написал в соцсети Х.

"Мой адвокат Паулу Буэну уже направил судье Алешандри ди Морайсу ходатайство о возвращении мне паспорта, чтобы я мог присутствовать на этом важном историческом событии", - написал он.

Напомним, что в ноябре 2024 Трамп пригласил Болсонару на свою инаугурацию, но у того могут быть сложности при попытке покинуть Бразилию, поскольку его паспорт изъят судом. Болсонару подозревают в причастности к попытке переворота в Бразилии в январе 2023 года после вступления в должность президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.