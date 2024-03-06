Экс-генсек НАТО раскритиковал Макрона и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц слишком медлительный и сомневающийся, а президент Франции Эмманюэль Макрон занимается "болтовней".

Канцлер Германии Олаф Шольц слишком медлительный и сомневающийся, а президент Франции Эмманюэль Макрон занимается "болтовней".

Как передает Report , так бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал лидеров европейских стран в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Экс-генсек заявил, что слова Макрона о возможном введении западных войск в Украину являются лишь разговорами.

"Это болтовня. Таким образом Макрон пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции", — упрекнул он французского лидера.

Он также назвал Шольца слишком медлительным и нерешительным. По его словам, Европе нужно гораздо более решительное немецкое правительство, поскольку канцлер ФРГ ведет себя не как руководитель.

"Мы нуждаемся в главах государств, которые действуют решительно. В военное время нельзя руководить, следуя общественному мнению", — констатировал Расмуссен.