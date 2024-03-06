О нас

Экс-генсек НАТО раскритиковал Макрона и Шольца

Экс-генсек НАТО раскритиковал Макрона и Шольца Канцлер Германии Олаф Шольц слишком медлительный и сомневающийся, а президент Франции Эмманюэль Макрон занимается "болтовней".
Другие страны
6 марта 2024 г. 00:17
Экс-генсек НАТО раскритиковал Макрона и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц слишком медлительный и сомневающийся, а президент Франции Эмманюэль Макрон занимается "болтовней".

Как передает Report, так бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал лидеров европейских стран в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Экс-генсек заявил, что слова Макрона о возможном введении западных войск в Украину являются лишь разговорами.

"Это болтовня. Таким образом Макрон пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции", — упрекнул он французского лидера.

Он также назвал Шольца слишком медлительным и нерешительным. По его словам, Европе нужно гораздо более решительное немецкое правительство, поскольку канцлер ФРГ ведет себя не как руководитель.

"Мы нуждаемся в главах государств, которые действуют решительно. В военное время нельзя руководить, следуя общественному мнению", — констатировал Расмуссен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке NATO-nun keçmiş baş katibi Makronu və Şoltsu tənqid edib

Другие новости из категории

Лидер партии: Макрон хочет войны, его нужно остановить
Лидер партии: Макрон хочет войны, его нужно остановить
6 марта 2024 г. 01:23
Президент Чехии не исключил переброску иностранных войск в Украину
Президент Чехии не исключил переброску иностранных войск в Украину
5 марта 2024 г. 23:45
Большинство опрошенных американцев недовольны Байденом и Конгрессом из-за ситуации на южной границе
Большинство опрошенных американцев недовольны Байденом и Конгрессом из-за ситуации на южной границе
5 марта 2024 г. 22:56
В Красном море повреждены кабели связи между Европой, Азией и Африкой
В Красном море повреждены кабели связи между Европой, Азией и Африкой
5 марта 2024 г. 22:27
Блинкен: Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо
Блинкен: Кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо
5 марта 2024 г. 22:02
Швеция и Германия углубят сотрудничество в области обороны
Швеция и Германия углубят сотрудничество в области обороны
5 марта 2024 г. 21:45
В Сан-Паулу объявили режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге
В Сан-Паулу объявили режим ЧС из-за вспышки лихорадки денге
5 марта 2024 г. 19:50
Премьер-министр Болгарии передал в парламент заявление об отставке
Премьер-министр Болгарии передал в парламент заявление об отставке
5 марта 2024 г. 19:34
В Кении при столкновении двух самолетов погибли два человека
В Кении при столкновении двух самолетов погибли два человека
5 марта 2024 г. 19:20
Литва проведет крупнейшие военные маневры с участием 2,5 тыс. резервистов
Литва проведет крупнейшие военные маневры с участием 2,5 тыс. резервистов
5 марта 2024 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi