Экс-генсек НАТО раскритиковал Макрона и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц слишком медлительный и сомневающийся, а президент Франции Эмманюэль Макрон занимается "болтовней".
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Экс-генсек заявил, что слова Макрона о возможном введении западных войск в Украину являются лишь разговорами.
"Это болтовня. Таким образом Макрон пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции", — упрекнул он французского лидера.
Он также назвал Шольца слишком медлительным и нерешительным. По его словам, Европе нужно гораздо более решительное немецкое правительство, поскольку канцлер ФРГ ведет себя не как руководитель.
"Мы нуждаемся в главах государств, которые действуют решительно. В военное время нельзя руководить, следуя общественному мнению", — констатировал Расмуссен.