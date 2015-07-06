Эксперт: Греции грозит дефолт к 20 июля

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Греции грозит дефолт по обязательствам более чем на 500 млрд. евро к 20 июля. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил греческий экономист Иоаннис Цамургелис.

По словам экономиста, грозящий стране дефолт обусловлен взаимосвязью между долгами Греции перед МВФ, Европейским стабилизационным механизмом (ЕСМ) и Европейским центральным банком (ЕЦБ). "Правительство решило, что страна обанкротится, когда не выплатило транш МВФ. Это событие задействовало автоматические процессы. МВФ уже проинформировал ЕСМ — основного кредитора Греции — который, в свою очередь, решил и проинформировал греческое правительство о том, что воспользуется своим правом потребовать возврата капиталов, когда посчитает нужным", — сказал Цамургелис.

Он напомнил, что 20 июля Греции предстоит внести ЕЦБ платеж на сумму около 2,5 млрд. евро по облигациям с истекающим сроком погашения. "Возврат этих средств равносилен их немедленному превращению в национальный долг, и это обстоятельство раздувает общую сумму долга до более чем полутриллиона евро", — сказал Цамургелис.