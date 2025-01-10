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Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь $150 млрд

Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь $150 млрд Экономический ущерб от бушующих на юге Калифорнии лесных пожаров может составить $135-150 млрд.
Другие страны
10 января 2025 г. 10:11
Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь $150 млрд

Экономический ущерб от бушующих на юге Калифорнии лесных пожаров может составить $135-150 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель консалтинговой компании AccuWeather Билл Уэйделл.

"AccuWeather пересмотрела в сторону повышения свою предварительную оценку общего урона и экономических потерь в результате лесных пожаров в Южной Калифорнии, <...> до $135-150 млрд", - написал Уэйделл в X. Ранее компания оценивала оценку ущерба в $52-57 млрд.

По словам представителя AccuWeather, метеорологи компании прогнозируют, что порывистый ветер и повышенная угроза лесных пожаров сохранятся в регионе и на следующей неделе.

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