Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь $150 млрд

Экономический ущерб от бушующих на юге Калифорнии лесных пожаров может составить $135-150 млрд.

Экономический ущерб от бушующих на юге Калифорнии лесных пожаров может составить $135-150 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель консалтинговой компании AccuWeather Билл Уэйделл.

"AccuWeather пересмотрела в сторону повышения свою предварительную оценку общего урона и экономических потерь в результате лесных пожаров в Южной Калифорнии, <...> до $135-150 млрд", - написал Уэйделл в X. Ранее компания оценивала оценку ущерба в $52-57 млрд.

По словам представителя AccuWeather, метеорологи компании прогнозируют, что порывистый ветер и повышенная угроза лесных пожаров сохранятся в регионе и на следующей неделе.