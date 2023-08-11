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Экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях оценили в пределах $10 млрд

Экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях оценили в пределах $10 млрд Совокупный экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях может составить от 8 млрд до 10 млрд долларов.
Другие страны
11 августа 2023 г. 17:53
Экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях оценили в пределах $10 млрд

Совокупный экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях может составить от 8 млрд до 10 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на предварительные оценки AccuWeather.

Эти оценки включают как застрахованные, так и не застрахованные потери, отмечают в компании.

Пожары не только напрямую сказываются на жителях региона, их недвижимости и бизнесе, но также будут иметь негативные последствия для туризма в будущем, говорится в отчете AccuWeather.

Компания оценивает в 3-5 млрд долларов ущерб от июльских наводнений на северо-востоке США.

Ключевыми страховщиками на Гавайях являются State Farm Insurance, Berkshire Hathaway, Tokio Marine, USAA и Allstate Corp., отмечает Jefferies.

По последним данным, 55 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.

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