Экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях оценили в пределах $10 млрд

Совокупный экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях может составить от 8 млрд до 10 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на предварительные оценки AccuWeather.
Эти оценки включают как застрахованные, так и не застрахованные потери, отмечают в компании.
Пожары не только напрямую сказываются на жителях региона, их недвижимости и бизнесе, но также будут иметь негативные последствия для туризма в будущем, говорится в отчете AccuWeather.
Компания оценивает в 3-5 млрд долларов ущерб от июльских наводнений на северо-востоке США.
Ключевыми страховщиками на Гавайях являются State Farm Insurance, Berkshire Hathaway, Tokio Marine, USAA и Allstate Corp., отмечает Jefferies.
По последним данным, 55 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.