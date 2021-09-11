Экономические потери США от терактов 11 cентября превысили 200 млрд

Экономические потери США от терактов 11 сентября 2001 года превысили 200 миллиардов долларов

Экономические потери США от терактов 11 сентября 2001 года превысили 200 миллиардов долларов в пересчете на доллары 2021 года. Однако если учесть стоимость американских войн, последовавших за этими атаками, сумма возрастет в десятки раз



Об этом передает Report со ссылкой на РБК.

Так, по данным Брауновского университета, ущерб от террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании был оценен в 55 млрд долларов. В эту сумму вошли стоимость восстановления разрушенных и поврежденных зданий (8 млрд долларов), уничтоженного оборудования и другого имущества (6 млрд долларов), расчистки завалов (1 млрд долларов) и др.

Также специалисты посчитали убытки бизнеса (40–123 млрд долларов), в том числе расходы на переезд компаний в другие офисы из-за уничтоженного Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и убытки из-за дезорганизации их работы (22 млрд долларов) и общее сокращение авиапутешествий, наблюдавшееся вплоть до 2003 года (39 млрд долларов) и тд.

Газета The New York Times (NYT) в 2011 году оценивала совокупный урон от терактов 11 сентября в 3,3 трлн (в долларах 2011 года).



11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.