Экономические потери США от терактов 11 cентября превысили 200 млрд

Экономические потери США от терактов 11 сентября 2001 года превысили 200 миллиардов долларов в пересчете на доллары 2021 года. Однако если учесть стоимость американских войн, последовавших за этими атаками, сумма возрастет в десятки раз
Об этом передает Report со ссылкой на РБК.
Так, по данным Брауновского университета, ущерб от террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании был оценен в 55 млрд долларов. В эту сумму вошли стоимость восстановления разрушенных и поврежденных зданий (8 млрд долларов), уничтоженного оборудования и другого имущества (6 млрд долларов), расчистки завалов (1 млрд долларов) и др.
Также специалисты посчитали убытки бизнеса (40–123 млрд долларов), в том числе расходы на переезд компаний в другие офисы из-за уничтоженного Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и убытки из-за дезорганизации их работы (22 млрд долларов) и общее сокращение авиапутешествий, наблюдавшееся вплоть до 2003 года (39 млрд долларов) и тд.
Газета The New York Times (NYT) в 2011 году оценивала совокупный урон от терактов 11 сентября в 3,3 трлн (в долларах 2011 года).
11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.