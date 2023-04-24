В Берлине экоактивисты заблокировали автодвижение нескольких улиц

Активисты экологического движения Letzte Generation с утра проводят в Берлине более 20 акций с целью привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Активисты экологического движения Letzte Generation с утра проводят в Берлине более 20 акций с целью привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Акции привели к значительному ограничению движения автотранспорта в городе. Утром семь человек приклеили себя к асфальту на площади имени Эрнста Рейтера, еще пять - на улице Гарденберг-штрассе в районе Шарлоттенбург. Позже подобные акции были организованы и на других улицах.

Ранее активисты заявляли, что намерены в ближайшие дни постоянно проводить акции в Берлине, протестуя против недостаточных усилий властей по борьбе с глобальным потеплением.