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Экоактивисты облили краской фасад многомиллионного особняка Месси в Испании

Экоактивисты облили краской фасад многомиллионного особняка Месси в Испании Активисты из испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад особняка аргентинского футболиста Лионеля Месси на острове Ивиса.
Другие страны
6 августа 2024 г. 17:59
Экоактивисты облили краской фасад многомиллионного особняка Месси в Испании

Активисты из испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад особняка аргентинского футболиста Лионеля Месси на острове Ивиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении организации в соцсети "X".

"Особняк - незаконное сооружение, которое футболист приобрел за непомерную сумму в 11 млн евро, - утверждают представители Futuro Vegetal. - 1% самого богатого населения несет ответственность за такое же количество выбросов углекислого газа, как и беднейшие две трети населения". Активисты также распространили серию фотографий, в том числе сделанных, как предполагается, на территории сада самого особняка.

Ранее сторонники Futuro Vegetal неоднократно устраивали акции в Испании. Они нарушали работу столичного аэропорта, блокировали движение на дорогах Мадрида, обливали краской здание парламента королевства. В 2022 году двое активистов также приклеились руками к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде.

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