Экоактивисты облили краской фасад многомиллионного особняка Месси в Испании

Активисты из испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад особняка аргентинского футболиста Лионеля Месси на острове Ивиса.

Активисты из испанской экологической организации Futuro Vegetal облили краской фасад особняка аргентинского футболиста Лионеля Месси на острове Ивиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении организации в соцсети "X".

"Особняк - незаконное сооружение, которое футболист приобрел за непомерную сумму в 11 млн евро, - утверждают представители Futuro Vegetal. - 1% самого богатого населения несет ответственность за такое же количество выбросов углекислого газа, как и беднейшие две трети населения". Активисты также распространили серию фотографий, в том числе сделанных, как предполагается, на территории сада самого особняка.

Ранее сторонники Futuro Vegetal неоднократно устраивали акции в Испании. Они нарушали работу столичного аэропорта, блокировали движение на дорогах Мадрида, обливали краской здание парламента королевства. В 2022 году двое активистов также приклеились руками к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде.