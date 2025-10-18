Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Экипаж атакованного вблизи Йемена судна эвакуирован

    Другие страны
    • 18 октября, 2025
    • 16:12
    Экипаж атакованного вблизи Йемена судна эвакуирован

    Экипаж нефтяного танкера под флагом Камеруна, атакованного около побережья Йемена, эвакуирован.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey (занимается вопросами морской безопасности) сообщило о том, что танкер подал сигнал бедствия после взрыва на борту.

    "Танкер под флагом Камеруна передал сигнал бедствия по УКВ-частоте после взрыва на борту примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар", - отметили в компании.

    Йемен взрыв танкер

