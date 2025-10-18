Экипаж атакованного вблизи Йемена судна эвакуирован
- 18 октября, 2025
- 16:12
Экипаж нефтяного танкера под флагом Камеруна, атакованного около побережья Йемена, эвакуирован.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey (занимается вопросами морской безопасности) сообщило о том, что танкер подал сигнал бедствия после взрыва на борту.
"Танкер под флагом Камеруна передал сигнал бедствия по УКВ-частоте после взрыва на борту примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар", - отметили в компании.
