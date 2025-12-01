Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    ЕК введет санкции против Беларуси из-за "гибридных атак" на Литву

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 21:37
    ЕК введет санкции против Беларуси из-за гибридных атак на Литву

    Еврокомиссия намерена ввести новые санкции в отношении Беларуси за "гибридные атаки" против Литвы, обвиняя Минск в направлении в литовское воздушное пространство метеозондов.

    Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

    "Ситуация на границе Литвы с Беларусью ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы, - написала фон дер Ляйен. - Мы готовим новые меры в рамках нашего санкционного режима".

    По утверждению Вильнюса, контрабандисты из Беларуси используют метеозонды (воздушные шары, наполненные гелием) для переброски сигарет, причем в последний месяц это явление приобрело массовый характер. 22 октября на территорию Литвы прилетели 200 шаров. В ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы зашли свыше 60 метеозондов.

    Вильнюсский международный аэропорт из-за этого приостанавливал свою работу несколько раз.

    Правительство Литвы объявило награду в €1 млн за лучший проект защиты от метеорологических зондов контрабандистов.

    Беларусь Еврокомиссия санкции Литва метеозонды
    AK Litvaya qarşı "hibrid hücumlara" görə Belarusa sanksiyalar tətbiq edəcək
    Elvis

    Последние новости

    22:27

    Сийярто: Венгрия не позволит ЕС ввести санкции против руководства Грузии

    Другие страны
    22:17
    Фото

    Азербайджанские борцы-вольники взяли шесть медалей на турнирах в РФ

    Индивидуальные
    22:17

    Трамп пригласил Нетаньяху на встречу в Вашингтон

    Другие страны
    22:15

    Ермек Кошербаев: Глава Евросовета 3 декабря посетит Казахстан

    Другие страны
    22:08

    ООН надеется на результативность переговоров США и Украины

    Другие страны
    22:05

    Каллас: Отношения между ЕС и Казахстаном выходят на новый уровень

    Другие страны
    21:57

    СМИ: Переговоры Исламабада и Кабула прошли безрезультатно

    Другие страны
    21:37

    ЕК введет санкции против Беларуси из-за "гибридных атак" на Литву

    Другие страны
    21:22

    В Узбекистане создадут центры поддержки предпринимателей по азербайджанскому образцу

    Бизнес
    Лента новостей