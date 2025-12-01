ЕК введет санкции против Беларуси из-за "гибридных атак" на Литву

Еврокомиссия намерена ввести новые санкции в отношении Беларуси за "гибридные атаки" против Литвы, обвиняя Минск в направлении в литовское воздушное пространство метеозондов.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Ситуация на границе Литвы с Беларусью ухудшается в связи с растущим количеством вторжений воздушных шаров контрабандистов в воздушное пространство Литвы, - написала фон дер Ляйен. - Мы готовим новые меры в рамках нашего санкционного режима".

По утверждению Вильнюса, контрабандисты из Беларуси используют метеозонды (воздушные шары, наполненные гелием) для переброски сигарет, причем в последний месяц это явление приобрело массовый характер. 22 октября на территорию Литвы прилетели 200 шаров. В ночь на понедельник в воздушное пространство Литвы зашли свыше 60 метеозондов.

Вильнюсский международный аэропорт из-за этого приостанавливал свою работу несколько раз.

Правительство Литвы объявило награду в €1 млн за лучший проект защиты от метеорологических зондов контрабандистов.