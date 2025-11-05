Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 16:58
    ЕК включила в eAmbrosia новые наименования из Турции, Венгрии и Италии

    Европейская комиссия одобрила включение в реестр eAmbrosia - Реестр защищенных наименований мест происхождения продуктов - новых наименований из Турции, Венгрии и Италии.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, в список внесены Antep Lahmacunu / Gaziantep Lahmacunu из Турции, Etyeki Pezsgő из Венгрии и Fragola della Basilicata из Италии.

    "Antep Lahmacunu/Gaziantep Lahmacunu" - это традиционное блюдо, которое готовят в каменных печах, что придает ему характерную текстуру и вкус. Баранина для него измельчается с помощью специальных ножей "зирх", а лепешка-основа сохранила свой аутентичный вкус на протяжении 150 лет, став неотъемлемой частью кухни Газиантепа.

    "Etyeki Pezsgő" - игристое вино, производимое из винограда, выращенного в венгерском муниципалитете Этьек.

    Защищенное географическое указание "Fragola della Basilicata" присвоено сорту клубники ярко-красного цвета с естественно сладким вкусом, выращиваемой в итальянском регионе Базиликата.

    Эти обозначения включены список, где уже имеется более чем 3679 защищенных названий в базе данных eAmbrosia.

