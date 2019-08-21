Еврокомиссия поддержала Данию в ее отказе продавать Гренландию

Еврокомиссия выразила поддержку властям Дании, отказавшимся обсуждать идею продажи Гренландии.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель Еврокомиссии Наташа Берто журналистам.

"Что касается вопроса Гренландии, то здесь Еврокомиссия в полной мере подписывается под позицией и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии", - заявила Н.Берто.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Д.Трамп рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил, что интересовался покупкой острова. В Гренландии на это заявили, что остров не продается.

После этого американский президент сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен в свою очередь заявил, что это решение показывает неуважение к королеве, пригласившей Д.Трампа.

Отмечается, что стоимость Гренландии в США оценили в 10 трлн. долларов.