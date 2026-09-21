ЕК требует от техногигантов прозрачности в потреблении энергии и воды

Европейская комиссия предложила ввести единую систему оценки дата-центров в ЕС, которая должна повысить прозрачность потребления ими энергии и воды и стимулировать большую устойчивость в использовании этих ресурсов.

Как сообщает европейское бюро Report, в Европе, как во всем мире, наблюдается стремительный рост спроса на вычислительные мощности, не в последнюю очередь из-за развития искусственного интеллекта.

Предложенные ЕК требования будут распространяться на дата-центры мощностью более 500 кВт. Система будет учитывать не только потребление энергии и воды, но и вклад объектов в энергетику. В частности, повторное использование выделяемого тепла, создание мощностей по производству чистой энергии и способность дата-центров регулировать потребление электроэнергии в зависимости от состояния сети.

"Чтобы цифровая трансформация действительно работала на благо нашего общества, мы должны учитывать растущий спрос дата-центров на энергию. Понимание потребления ими энергии и ресурсов является первым необходимым шагом для их устойчивой интеграции в нашу энергосистему. Цифровой суверенитет должен идти рука об руку с энергетической ответственностью", - заявил комиссар ЕС по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году дата-центры в ЕС израсходовали около 68 ТВт·ч электроэнергии. На фоне развития искусственного интеллекта их потребление, как ожидается, почти удвоится - до 114 ТВт·ч к 2030 году, что составит более 3% общего спроса на электроэнергию в Евросоюзе.

ЕС намерен утроить мощности дата-центров в течение следующих пяти-семи лет, однако Еврокомиссия предупреждает, что такой рост может усилить нагрузку на электросети, увеличить потребление воды и привести к дополнительным выбросам углерода.

ЕК также начала консультации по минимальным стандартам эффективности дата-центров, предложения по которым намерена представить в 2027 году.

Сопротивление строительству дата-центров

Расширение дата-центров в Европе уже сопровождается сопротивлением со стороны жителей некоторых районов, где планируется строительство таких объектов. Недовольство связано прежде всего с высоким потреблением электроэнергии и воды, нагрузкой на местные энергосети и инфраструктуру, а также экологическим воздействием крупных объектов.

В некоторых случаях местные жители выступают против размещения дата-центров из-за опасений, что их строительство увеличит конкуренцию за электроэнергию и воду и принесет местным сообществам значительную инфраструктурную нагрузку при ограниченной непосредственной выгоде.

В интервью Politico Йоргенсен заявил, что на фоне негативного общественного мнения демонстрация экологической устойчивости объектов отвечает интересам самих операторов центров обработки данных.

При этом общеевропейского требования об обязательном самостоятельном обеспечении дата-центров чистой электроэнергией Еврокомиссия вводить не планирует. По словам Йоргенсена, такие решения должны оставаться на национальном уровне. В то же время он назвал меры отдельных стран, включая инициативу Испании по увеличению доли собственной возобновляемой генерации дата-центров, одним из возможных элементов решения проблемы.

Еврокомиссия рассчитывает, что более гибкие дата-центры смогут способствовать стабильности энергосистемы. По оценке комиссии, повторное использование примерно половины тепла, выделяемого дата-центрами в Европе, могло бы обеспечить объем тепловой энергии, сопоставимый с потребностями около 4 млн домохозяйств.

После одобрения Советом ЕС и Европарламентом первые экологические маркировки отдельных дата-центров ожидаются в 2027 году.

Еврокомиссия планирует впервые пересмотреть эффективность системы к концу 2028 года.