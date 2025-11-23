ЕК требует не допустить территориальных уступок и сокращения численности ВС Украины
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 16:23
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить сокращения численности ВСУ, изменения границ Украины, а также сохранить за ЕК право распоряжаться фондами на восстановление страны.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-службой фон дер Ляйен заявлении к переговорам в Женеве по мирному плану США для завершения российско-украинской войны.
"Во-первых, границы не могут быть изменены силой, - заявила она. - Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы".
В-третьих, центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть отражена в документе так же, как его роль в восстановлении страны, отметила фон дер Ляйен.
