ЕК требует не допустить территориальных уступок и сокращения численности ВС Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить сокращения численности ВСУ, изменения границ Украины, а также сохранить за ЕК право распоряжаться фондами на восстановление страны.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-службой фон дер Ляйен заявлении к переговорам в Женеве по мирному плану США для завершения российско-украинской войны.

"Во-первых, границы не могут быть изменены силой, - заявила она. - Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы".

В-третьих, центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть отражена в документе так же, как его роль в восстановлении страны, отметила фон дер Ляйен.