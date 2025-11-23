Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    ЕК требует не допустить территориальных уступок и сокращения численности ВС Украины

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 16:23
    ЕК требует не допустить территориальных уступок и сокращения численности ВС Украины

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить сокращения численности ВСУ, изменения границ Украины, а также сохранить за ЕК право распоряжаться фондами на восстановление страны.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном пресс-службой фон дер Ляйен заявлении к переговорам в Женеве по мирному плану США для завершения российско-украинской войны.

    "Во-первых, границы не могут быть изменены силой, - заявила она. - Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы".

    В-третьих, центральная роль ЕС в обеспечении мира в Украине должна быть отражена в документе так же, как его роль в восстановлении страны, отметила фон дер Ляйен.

