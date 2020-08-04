ЕК: страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса

Страны-члены Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на рост числа случаев заражения новым коронавирусом

Страны-члены Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на рост числа случаев заражения новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК), комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что страны ЕС могут вернуться к вопросу о повторном закрытии границ.

"Мнение Еврокомиссии по этому вопросу не изменилось. Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед", - сказал он.