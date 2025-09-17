Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    ЕК согласовала ряд санкций в отношении Израиля из-за ситуации в Газе

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 15:43
    ЕК согласовала ряд санкций в отношении Израиля из-за ситуации в Газе

    Европейская комиссия согласовала предложения по пакету предложений в отношении Израиля, включая санкции против отдельных министров правительства и приостановление некоторых торговых положений Евро-средиземноморского соглашения между сторонами на фоне действий Израиля в Газе.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом сообщили на пресс-конференции по итогам коллегии ЕК верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас и комиссар по торговле Марош Шефчович.

    Целью не является наказание Израиля, а желание подвигнуть его на изменение ситуации в Газе, заявила Каллас.

    По части торговых положений, израильские товары, экспортируемые в ЕС теряют право на преференции и на них будут налагаться пошлины на уровне, применяемом к любой другой третьей стране, с которой у союза нет соглашения о свободной торговле.

    Персональные санкции касаются двух крайне радикальных министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, а также против отдельных "агрессивных" поселенцев на оккупированных территориях на Западном берегу.

    Эти предложения представлены Совету ЕС, который должен принять окончательное решение квалифицированным большинством.

    Комиссия также замораживает двустороннюю поддержку Израиля, за исключением помощи гражданскому обществу и мемориальному комплексу Холокоста "Яд Вашем". Конкретно это затрагивает будущие ежегодные ассигнования на период с 2025 по 2027 год, а также текущие проекты институционального сотрудничества с Израилем и проекты, финансируемые в рамках Регионального фонда сотрудничества ЕС-Израиль.

    Решение принято на основе анализа выполнения Израилем всех условий ассоциативного соглашения, в частности стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе после военного вмешательства Израиля, блокады гуманитарной помощи, усиления военных операций и решения израильских властей продвигать план поселений в так называемой зоне E1 на Западном берегу, что еще больше подрывает решение о создании двух государств, указали представители ЕС.

