İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 16:10
    İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb

    Avropa Komissiyası İsrailə qarşı təkliflər paketi üzrə təklifləri razılaşdırıb.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyası kollegiyasının yekunlarına dair mətbuat konfransında Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas və ticarət üzrə komissar Maroş Şefçoviç məlumat veriblər.

    Bildirilib ki, buraya hökumətin ayrı-ayrı nazirlərinə qarşı sanksiyalar və İsrailin Qəzzadakı addımları fonunda tərəflər arasında Avropa-Aralıq dənizi sazişinin bəzi ticarət müddəalarının dayandırılması daxildir.

    "Məqsəd İsraili cəzalandırmaq deyil, onu Qəzzadakı vəziyyəti dəyişməyə təşviq etməkdir", - K.Kallas vurğulayıb.

    Ticarət müddəalarına gəlincə, Aİ-yə ixrac olunan İsrail malları preferensiya hüququnu itirir və onlara ittifaqın azad ticarət sazişi olmayan hər hansı digər üçüncü ölkəyə tətbiq olunan səviyyədə rüsumlar tətbiq ediləcək.

    ЕК согласовала ряд санкций в отношении Израиля из-за ситуации в Газе

    Son xəbərlər

    16:31

    "Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Komanda
    16:28

    Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılır

    ASK
    16:28

    Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaq

    İnfrastruktur
    16:20

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    16:19

    Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    16:16
    Rəy

    BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    16:11

    "Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    16:10

    İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti