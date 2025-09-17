İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb
- 17 sentyabr, 2025
- 16:10
Avropa Komissiyası İsrailə qarşı təkliflər paketi üzrə təklifləri razılaşdırıb.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa Komissiyası kollegiyasının yekunlarına dair mətbuat konfransında Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas və ticarət üzrə komissar Maroş Şefçoviç məlumat veriblər.
Bildirilib ki, buraya hökumətin ayrı-ayrı nazirlərinə qarşı sanksiyalar və İsrailin Qəzzadakı addımları fonunda tərəflər arasında Avropa-Aralıq dənizi sazişinin bəzi ticarət müddəalarının dayandırılması daxildir.
"Məqsəd İsraili cəzalandırmaq deyil, onu Qəzzadakı vəziyyəti dəyişməyə təşviq etməkdir", - K.Kallas vurğulayıb.
Ticarət müddəalarına gəlincə, Aİ-yə ixrac olunan İsrail malları preferensiya hüququnu itirir və onlara ittifaqın azad ticarət sazişi olmayan hər hansı digər üçüncü ölkəyə tətbiq olunan səviyyədə rüsumlar tətbiq ediləcək.