ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех

Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила информацию о том, что самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

"Мы можем подтвердить, что GPS-навигация была нарушена, но самолет благополучно приземлился<...> Этот инцидент подчеркивает важность нынешней поездки председателя в прифронтовые государства, где она воочию увидела повседневные угрозы со стороны России и ее марионеток", - заявила Подеста.