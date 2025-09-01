ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех
Другие страны
- 01 сентября, 2025
- 14:49
Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила информацию о том, что самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех.
Как передает Report, об этом сообщает Politico.
"Мы можем подтвердить, что GPS-навигация была нарушена, но самолет благополучно приземлился<...> Этот инцидент подчеркивает важность нынешней поездки председателя в прифронтовые государства, где она воочию увидела повседневные угрозы со стороны России и ее марионеток", - заявила Подеста.
Последние новости
16:18
Фото
Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:14
Фото
Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насажденияЭкология
16:09
Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"Финансы
16:03
Ильхам Алиев: Отмена виз между Азербайджаном и Китаем стимулирует развитие туризмаВнешняя политика
16:00
В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводствоАПК
15:55
На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствияПроисшествия
15:51
ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласноВнешняя политика
15:41
ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и АрменииВнешняя политика
15:32