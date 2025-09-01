    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех

    • 01 сентября, 2025
    • 14:49
    ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех

    Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста подтвердила информацию о том, что самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico.

    "Мы можем подтвердить, что GPS-навигация была нарушена, но самолет благополучно приземлился<...> Этот инцидент подчеркивает важность нынешней поездки председателя в прифронтовые государства, где она воочию увидела повседневные угрозы со стороны России и ее марионеток", - заявила Подеста.

    Урсула фон дер Ляйен   РЭБ   Болгария   Россия  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Avropa Komissiyası təsdiq etdi: Fon der Lyayenin təyyarəsi hücuma məruz qalıb
    Английская версия Английская версия
    EC: Von der Leyen's plane was attacked using GPS jamming

