Европейская комиссия начала углубленное антимонопольное расследование в отношении Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) по подозрению в ограничении трансграничной торговли безалкогольными напитками и разделении единого рынка ЕС по национальным границам.

Как сообщает европейское бюро Report, ЕК подозревает крупнейшего поставщика газированных безалкогольных напитков в ряде стран ЕС в злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке.

В частности, будет изучен вопрос предоставления скидок оптовым покупателям при условии отказа от реэкспорта в другие страны ЕС, дифференциации упаковки напитков для национальных рынков с целью ограничения трансграничной торговли, мер по ограничению импорта в Испанию, а также отказа компании вести переговоры о закупках для нескольких стран одновременно.

"Если эти практики будут доказаны, они могут нарушать правила ЕС в области конкуренции, запрещающие злоупотребление доминирующим положением и разделение единого рынка по национальным границам", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

CCEP, штаб-квартира которой находится в Великобритании, является одним из двух крупнейших европейских производителей и разливщиков напитков под брендами Coca-Cola. Компания работает в Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Рикардо Кардозо заявил, что расследование является частью более широкой работы по борьбе с сегментацией единого рынка и барьерами для трансграничной торговли.

"Сегодняшнее расследование показывает, что мы по-прежнему привержены применению правил конкуренции там, где считаем это необходимым", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Комиссия территориальные ограничения поставок в целом вредными для единого рынка или только в случаях злоупотребления доминирующим положением, представитель отметил, что каждый случай должен рассматриваться отдельно.

В расследовании CCEP речь идет о предполагаемом ограничении, связанном с доминирующим положением компании и подпадающем под статью 102 Договора о функционировании ЕС.

В марте 2025 года Комиссия провела внезапные проверки в офисах CCEP в нескольких странах ЕС.