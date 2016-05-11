ЕК рассчитывает, что Турция до конца июня выполнит условия для отмены виз

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Еврокомиссия надеется, что Турция до конца июня выполнит условия, необходимые для введения безвизового режима с ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

"Нам нужно оставаться оптимистично настроенными в отношении того, что турецкие власти дадут окончательный импульс до конца июня", - сказал Аврамопулос, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.