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    ЕК рассчитывает, что Турция до конца июня выполнит условия для отмены виз

    Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Еврокомиссия надеется, что Турция до конца июня выполнит условия, необходимые для введения безвизового режима с ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

    "Нам нужно оставаться оптимистично настроенными в отношении того, что турецкие власти дадут окончательный импульс до конца июня", - сказал Аврамопулос, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

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