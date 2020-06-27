ЕК организует благотворительный саммит для финансирования вакцины от COVID-19

Европейская комиссия и организация Global Citizen проведут сегодня благотворительный саммит и концерт для финансирования вакцины от коронавируса.

Как сообщает Report cо ссылкой на DW, на саммите среди прочих будут участвовать канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, они призовут пожертвовать деньги на вакцину.

В концерте, который будет транслироваться в интернете, примут участие группа Coldplay, а также исполнители Шакира, Майли Сайрус и Джастин Бибер.