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ЕК организует благотворительный саммит для финансирования вакцины от COVID-19

ЕК проведет саммит для финансирования вакцины от COVID-19

Европейская комиссия и организация Global Citizen проведут сегодня благотворительный саммит и концерт для финансирования вакцины от коронавируса. 

Как сообщает Report cо ссылкой на DW, на саммите среди прочих будут участвовать канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, они призовут пожертвовать деньги на вакцину. 

В концерте, который будет транслироваться в интернете, примут участие группа Coldplay, а также исполнители Шакира, Майли Сайрус и Джастин Бибер.

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