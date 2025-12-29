Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЕК: Председательство в Совете ЕС с 1 января 2026 года перейдет к Кипру

    Европейская комиссия (ЕК) официально объявила, что с 1 января 2026 года председательство в Совете Европейского союза переходит к Кипру.

    Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано на странице ЕК в социальной сети X.

    "С 1 января Кипр принимает председательство в Совете ЕС. Каждые шесть месяцев эстафета переходит к новому государству-члену, и в 2026 году следующим станет Кипр. Его председательство поможет сформировать нашу общую повестку и определить приоритеты Европейского союза. Мы готовы вместе строить будущее Европы", - говорится в сообщении.

    Отметим, что в первой половине 2026 года председательство в Совете ЕС будет осуществлять Кипр, а во второй половине года - Ирландия.

