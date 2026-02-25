Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    ЕК предложила включить страны Западных Балкан в зону "Роуминг как дома"

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 17:44
    ЕК предложила включить страны Западных Балкан в зону Роуминг как дома

    Европейская комиссия предложила начать переговоры с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией о включении их в зону "Роуминг как дома", действующую в ЕС и позволяющую пользоваться мобильными услугами без необходимости менять SIM-карту на всей территории союза.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на комиссию, после заключения соглашений и полного приведения условий в соответствие с правилами ЕС, звонки, текстовые сообщения и использование мобильных данных станут возможными без дополнительных сборов за роуминг как для граждан ЕС, так и не входящих в него балканских стран.

    "Плата за роуминг остается серьезной проблемой для жителей Западных Балкан. Она затрагивает как работников, пересекающих границы, так и семьи, которые хотят оставаться на связи. Неожиданные счета или повышенные тарифы во время поездок - это то, с чем больше не сталкиваются граждане ЕС. Сегодня мы предложили распространить эту практику на Западные Балканы, что обеспечит удобные звонки и использование мобильных данных по тарифам страны проживания", - заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

    Комментируя вопрос на брифинге в Брюсселе, официальный представитель ЕС Рикардо Кардосо отметил, что для реализации этой инициативы предстоит провести сложную многостороннюю работу. В частности, помимо заключения двусторонних соглашений, странам Западных Балкан потребуется привести свое законодательство в этой сфере в соответствие с общеевропейским. Поэтому заранее сложно предугадать, когда предложение реализуется.

