ЕК предложила включить страны Западных Балкан в зону "Роуминг как дома"

Европейская комиссия предложила начать переговоры с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией и Сербией о включении их в зону "Роуминг как дома", действующую в ЕС и позволяющую пользоваться мобильными услугами без необходимости менять SIM-карту на всей территории союза.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на комиссию, после заключения соглашений и полного приведения условий в соответствие с правилами ЕС, звонки, текстовые сообщения и использование мобильных данных станут возможными без дополнительных сборов за роуминг как для граждан ЕС, так и не входящих в него балканских стран.

"Плата за роуминг остается серьезной проблемой для жителей Западных Балкан. Она затрагивает как работников, пересекающих границы, так и семьи, которые хотят оставаться на связи. Неожиданные счета или повышенные тарифы во время поездок - это то, с чем больше не сталкиваются граждане ЕС. Сегодня мы предложили распространить эту практику на Западные Балканы, что обеспечит удобные звонки и использование мобильных данных по тарифам страны проживания", - заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Комментируя вопрос на брифинге в Брюсселе, официальный представитель ЕС Рикардо Кардосо отметил, что для реализации этой инициативы предстоит провести сложную многостороннюю работу. В частности, помимо заключения двусторонних соглашений, странам Западных Балкан потребуется привести свое законодательство в этой сфере в соответствие с общеевропейским. Поэтому заранее сложно предугадать, когда предложение реализуется.