ЕК передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России
- 13 ноября, 2025
- 12:00
Еврокомиссия объявила о перечислении Украине около 6 млрд евро по кредитной линии G7, выделенной под доходы от российских активов.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.
По ее словам, эти средства выделены по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до €45 млрд.
