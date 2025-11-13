ЕК передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов России

Еврокомиссия объявила о перечислении Украине около 6 млрд евро по кредитной линии G7, выделенной под доходы от российских активов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.

По ее словам, эти средства выделены по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до €45 млрд.