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ЕК передала Зеленскому опросник про возможности переговоров о вступлении в ЕС

ЕК передала Зеленскому опросник про возможности переговоров о вступлении в ЕС Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала на пресс-конференции на Украине президенту страны Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Укра
Другие страны
8 апреля 2022 г. 22:16
ЕК передала Зеленскому опросник про возможности переговоров о вступлении в ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала на пресс-конференции на Украине президенту страны Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и пообещала "помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию пресс-конференции вела пресс-служба Еврокомиссии.

"Вопросник должен быть заполнен, это вопросы для (вынесения) формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помочь вам заполнить этот вопросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе" - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия "хорошо знает Украину", что позволит ускорить подготовку позиции ЕК. Она ушла от прямого ответа на вопрос, когда именно Украина сможет вступить в ЕС, но выразила надежду, "что Украина и демократия выиграют войну" и что ЕС "будет работать вместе с Украиной, чтобы восстановить Украину, что означает массированные инвестиции и реформы, и это позволит проложить путь к вступлению Украины в ЕС".

Отметим, что рекомендация Еврокомиссии Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый официальный шаг на пути вступления. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий или "переговорных глав", которые она должна выполнить. Процесс переговоров может занимать от нескольких лет до неопределенно долгого периода. Быстрее всех этот путь прошла Финляндия - за три года, дольше всех - Турция, которая запустила переговоры о вступлении в ЕС осенью 2005 года, и к настоящему времени перспектива их завершения не просматривается.

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