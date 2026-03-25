ЕК одобрила финансирование для Чехии и Франции в рамках программы SAFE

Европейская комиссия (ЕК) утвердила два национальных плана обороны из оставшихся трех в рамках инициативы "Действия в области безопасности для Европы" (SAFE).

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, теперь эти предложения должны быть одобрены Советом ЕС.

Обьемы финансирования для каждой страны были предварительно установлены в сентябре. После подписания кредитных соглашений Чехия и Франция получат соответственно 2,06 млрд и 15,09 млрд евро.

После утверждения Еврокомиссия завершит оформление кредитных соглашений, и первые платежи, как ожидается, начнутся в апреле 2026 года.

Из 19 поданных заявок только один план Венгрии остается на рассмотрении.