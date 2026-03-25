ЕК одобрила финансирование для Чехии и Франции в рамках программы SAFE
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 19:01
Европейская комиссия (ЕК) утвердила два национальных плана обороны из оставшихся трех в рамках инициативы "Действия в области безопасности для Европы" (SAFE).
Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК, теперь эти предложения должны быть одобрены Советом ЕС.
Обьемы финансирования для каждой страны были предварительно установлены в сентябре. После подписания кредитных соглашений Чехия и Франция получат соответственно 2,06 млрд и 15,09 млрд евро.
После утверждения Еврокомиссия завершит оформление кредитных соглашений, и первые платежи, как ожидается, начнутся в апреле 2026 года.
Из 19 поданных заявок только один план Венгрии остается на рассмотрении.
19:16
Фото
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшиеПроисшествия
19:10
Число погибших из-за израильских атак на Ливан приближается к 1100Другие страны
19:01
ЕК одобрила финансирование для Чехии и Франции в рамках программы SAFEДругие страны
18:54
Иран отверг план США по прекращению войны, выдвинув свои условияВ регионе
18:49
Томас Прейнл: Баку обладает сильным туристическим потенциаломВнешняя политика
18:36
В Европе выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2Здоровье
18:33
Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничествоВ регионе
18:25
Гарри Митсидис: Масштабы восстановительных работ в Карабахе поразительныВнешняя политика
18:21