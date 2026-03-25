İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    AK "SAFE" proqramı çərçivəsində Çexiya və Fransa üçün maliyyələşdirməni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 25 mart, 2026
    • 19:54
    AK SAFE proqramı çərçivəsində Çexiya və Fransa üçün maliyyələşdirməni təsdiqləyib

    Avropa Komissiyası (AK) Avropa üçün Təhlükəsizlik Fəaliyyəti (SAFE) təşəbbüsü çərçivəsində qalan üç milli müdafiə planından ikisini təsdiqləyib.

    "Report"un Avropa Bürosu xəbər verir ki, bu təkliflər indi Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir.

    Hər bir ölkə üçün maliyyələşdirmə məbləğləri əvvəlcədən sentyabr ayında müəyyən edilmişdi. Kredit müqavilələrinin imzalanmasından sonra Çexiya və Fransa müvafiq olaraq 2,06 milyard və 15,09 milyard avro alacaqlar.

    Təsdiqdən sonra Avropa Komissiyası kredit müqavilələrini yekunlaşdıracaq və ilk ödənişlərin 2026-cı ilin aprel ayında başlaması gözlənilir.

    Təqdim edilən 19 ərizədən yalnız Macarıstandan olan bir plan nəzərdən keçirilməkdədir.

    Avropa Komissiyası (AK) Avropa İttifaqı Şurası
    ЕК одобрила финансирование для Чехии и Франции в рамках программы SAFE

    Son xəbərlər

    20:51

    İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfərə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    20:37

    Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaq

    Komanda
    20:25

    Quterreş ABŞ, İsrail və İranı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    20:13

    BMT-nin Baş katibi Yaxın Şərqə şəxsi nümayəndə təyin edib

    Digər ölkələr
    20:00

    "Xatəm əl-Ənbiya": İran Yaxın Şərqdəki bütün ABŞ bazalarını məhv edib

    Region
    Digər ölkələr
    19:43

    Tomas Preynl: Bakı güclü turizm potensialına malikdir

    Xarici siyasət
    19:32

    Harri Mitsidis: Qarabağda aparılan yenidənqurma işlərinin miqyası heyrətamizdir

    Xarici siyasət
    19:15

    Mirzoyan: İrəvanın məqsədi Bakı ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaqdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti