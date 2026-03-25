AK "SAFE" proqramı çərçivəsində Çexiya və Fransa üçün maliyyələşdirməni təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 25 mart, 2026
- 19:54
Avropa Komissiyası (AK) Avropa üçün Təhlükəsizlik Fəaliyyəti (SAFE) təşəbbüsü çərçivəsində qalan üç milli müdafiə planından ikisini təsdiqləyib.
"Report"un Avropa Bürosu xəbər verir ki, bu təkliflər indi Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir.
Hər bir ölkə üçün maliyyələşdirmə məbləğləri əvvəlcədən sentyabr ayında müəyyən edilmişdi. Kredit müqavilələrinin imzalanmasından sonra Çexiya və Fransa müvafiq olaraq 2,06 milyard və 15,09 milyard avro alacaqlar.
Təsdiqdən sonra Avropa Komissiyası kredit müqavilələrini yekunlaşdıracaq və ilk ödənişlərin 2026-cı ilin aprel ayında başlaması gözlənilir.
Təqdim edilən 19 ərizədən yalnız Macarıstandan olan bir plan nəzərdən keçirilməkdədir.
19:54
AK "SAFE" proqramı çərçivəsində Çexiya və Fransa üçün maliyyələşdirməni təsdiqləyibDigər ölkələr
