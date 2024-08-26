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ЕК не стала комментировать задержание Дурова

ЕК не стала комментировать задержание Дурова Еврокомиссия отказалась от комментариев в связи с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, назвав произошедшее национальным расследованием.
Другие страны
26 августа 2024 г. 14:20
ЕК не стала комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась от комментариев в связи с задержанием сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, назвав это "национальным расследованием".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", - заявила пресс-служба Еврокомиссии.

Напомним, что ранее Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают его причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

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Версия на английском языке European Commission declines to comment on Durov's detention
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Pavel Durovun saxlanmasına münasibət bildirməkdən yayınıb

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