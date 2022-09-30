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ЕК не рекомендовала принимать заявки на визы от россиян в третьих странах

ЕК не рекомендовала принимать заявки на визы от россиян в третьих странах Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, которые поданы в третьих странах.
Другие страны
30 сентября 2022 г. 17:24
ЕК не рекомендовала принимать заявки на визы от россиян в третьих странах

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС не принимать заявки от россиян на визы, которые поданы в третьих странах.

Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон.

"Многие россияне выехали из РФ в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах", — сказала она.

По словам еврокомиссара, граждане России должны подавать заявления в своей стране. Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, визы для журналистов.

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