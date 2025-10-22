Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 00:18
    Еврокомиссия не намерена отрезать поставки российского газа Сербии.

    Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая в Европарламенте.

    "Вчера Совет ЕС одобрил свою переговорную позицию по плану RePowerEU, которая включает полный запрет странам ЕС закупать российский газ с 2028 года. Это решение не предполагает, что страны ЕС должны будут прекратить транзит российского газа в третьи страны, такие как Сербия", - подчеркнула она.

    Кос отметила, что ЕС "не отрезает Сербию от российского газа", добавив, что Евросоюз поддерживает максимальную интеграцию Сербии в европейский энергорынок, призвав диверсифицировать поставки за счет ввоза газа из Европы.

