ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 00:18
Еврокомиссия не намерена отрезать поставки российского газа Сербии.
Как передает Report, об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая в Европарламенте.
"Вчера Совет ЕС одобрил свою переговорную позицию по плану RePowerEU, которая включает полный запрет странам ЕС закупать российский газ с 2028 года. Это решение не предполагает, что страны ЕС должны будут прекратить транзит российского газа в третьи страны, такие как Сербия", - подчеркнула она.
Кос отметила, что ЕС "не отрезает Сербию от российского газа", добавив, что Евросоюз поддерживает максимальную интеграцию Сербии в европейский энергорынок, призвав диверсифицировать поставки за счет ввоза газа из Европы.
