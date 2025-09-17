ЕК намерен представить новые санкции в отношении РФ в пятницу

Еврокомиссия (ЕК) намерена представить новые санкции в отношении России 19 сентября.

Как передает Report, об этом пишет Handelsblatt.

Ограничительные меры будут применены в отношении банков и НПЗ Китая и Индии, содействующих российской стороне в обходе санкций. При этом отмечается, что в отношении этих стран не будут введены пошлины.

Кроме того, планируется установить единые правила для ограничения выдачи виз россиянам.